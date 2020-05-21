Потонула фура: момент обвалення моста під Дніпром потрапив на відео

Карина Бондаренко Події 18:35, 21.05.2020

Момент обвалення моста в селі Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області потрапив на відео.

Подія трапилася в середу, 20 травня, коли по ньому проїжджала фура. Запис з відеокамери опублікували на сторінці громадської організації "Прихист" в Youtube (щоб подивитисядоскрольте до кінця сторінки).

В Олексіївці під Дніпром обрушився міст
Інформатор

Нагадаємо, що міст обвалився через затоку Каховського водосховища. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Причиною НП пізніше назвали сам автомобіль, вантаж якого перевищував норму в кілька разів.

В Олексіївці під Дніпром обрушився міст
Інформатор
В Олексіївці під Дніпром обрушився міст
Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, міст був мало не єдиною переправою до кількох населених пунктів. Зараз проїзд в Покров і Капулівку буде здійснюватися в об'їзд – через Катеринівку або Старозаводське.

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Дніпро Події

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