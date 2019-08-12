Постраждали жінка з немовлям: фото жахливої ДТП в Дніпрі

Жінка і дитина постраждали в результаті ДТП, яке сталося на перехресті Запорізького шосе і вулиці Шинної в Дніпрі.

Зіткнення сталося близько 9:30 понеділка, 12 серпня, передає "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

На перехресті Запорізького шосе і вулиці Шинної сталося ДТП Інформатор

За словами патрульних поліцейських, автомобіль Daewoo розвертався з крайньої смуги на Запорізькому шосе на вулицю Шинну, в той час, як Range Rover їхав зі сторони кільця на Підстанції.

Обидва водії стверджують, що рухалися на дозволяючий сигнал світлофора.

Зокрема, за словами водія Daewoo, для його ряду горіла зелена стрілка, а водійка з Range Rover стверджує, що їй горіло зелене світло.

Daewoo і Range Rover зіткнулися на перехресті Інформатор

Обидва водії заявляють, що їхали на зелений сигнал світлофора Інформатор

У причинах ДТП розбираються поліцейські Інформатор

При зіткненні удар припав на пасажирське сидіння, де знаходилися жінка з місячною дитиною. Пасажирка авто отримала садна на плечі від осколків розбитого вікна. У дитини травм спочатку не діагностували, проте її забрали в лікарню для детального обстеження.

Удар припав на пасажирське сидіння Інформатор

Постраждалі госпіталізовані Інформатор

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить всі обставини і причини події.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що увечері 10 серпня близько 19:00 в Дніпрі зіткнулися машина швидкої допомоги і вантажівка. В аварії постраждали п'ятеро людей.

За інформацією поліції, ДТП сталося через те, що водій вантажного авто не пропустив медиків, які їхали з увімкненою сиреною.

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