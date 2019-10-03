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3 жовтня • оновлено в 12:01
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Посилають всіх: у Дніпрі група школярок "кошмарить" весь двір

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У Дніпрі школярки кидали пляшки з багатоповерхового будинку й ледь не вбили чоловіка.

За словами сусідів, хуліганки постійно "кошмарять" увесь двір і не реагують на зауваження. Про це написала Тетяна Підберезна на своїй сторінці у Facebook.

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Як розповіла жінка, вчора, 2 жовтня, семикласниці кидали скляні пляшки з 16-го поверху, коли повз проходив чоловік. Одна з них впала на відстані 10 сантиметрів від голови перехожого. Дівчаткам неодноразово робили зауваження сусіди, на що вони сміялися й не реагували.

У Дніпрі школярки ледь не вбили чоловіка

У Дніпрі школярки ледь не вбили чоловіка

Cardiff News

"Одна з них живе в нашому будинку, вчиться в 7 класі... Її день починається з того, що вона нібито йде в школу, потім її бачать серед подружок у сусідніх дворах із сигаретами в зубах. Дівчата спілкуються виключно добірним матом. Посилають всіх, хто робить їм зауваження. Бабуся вищезгаданої, захищаючи свою онучку, сказала: вона що, одна курить?" – пише Тетяна.

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Facebook Тетяни Підберезної

У коментарях до публікації сусідам порекомендували звернутися в поліцію.

"Влітку, в серпні, теж мало не стала жертвою таких "ігрищ" молоді... від мене до розбитої пляшки було метрів 30, а до чоловіка, що йшов позаду, метр. Це було невесело. Мені здається, якщо відомі шкідниці, потрібно виловлювати та оформляти, поки ні в кого не потрапили",

"Повідомити в поліцію, у школу поставлять на облік",

"Телефонувати в поліцію, у нас теж була така ситуація. Приїхав дільничний і вони трохи притихли, ці діти некеровані, грублять, матюкаються, жах!" – пишуть користувачі Facebook.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що суд виніс вирок педофілу з Дніпропетровщини. Житель Нікополя спокусив трирічну дівчинку. Чоловік вже був раніше судимий за аналогічний злочин.

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Місце
Україна Дніпро
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинцы новой формации) СУГС
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Виня Ксения
Виня Ксения
Захаров Дмитрий, за своими выродками следи.
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