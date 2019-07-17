Посеред Дніпра спіймали чоловіка з кущем конопель. Фото

Вчора, 16 липня, в Дніпрі поліція зловила чоловіка з кущем конопель.

Він розповів поліцейським, що вирощує коноплю на вулиці Хвойній. Про це повідомили на сайті Національної поліції України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі піймали чоловіка з кущем конопель 24tv.ua

За словами 56-річного чоловіка, там він вирощує рослини для себе.

Він сам показав поліції, де ростуть коноплі Прес-служба Національної поліції України

Посів нарковмісних рослин правоохоронці виявили в балці в Чечелівському районі. 80 рослин вирвали, а їх зразки відправили на експертизу.

Чоловік виростив 80 кущів конопель Прес-служба Національної поліції України

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує обмеження волі на три роки.

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