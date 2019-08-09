Порізав вени кухонним ножем: під Дніпром чоловік намагався звести рахунки з життям

30-річний житель Кривого Рогу намагався вчинити суїцид.
Інцидент стався 8-го серпня близько 23:00. Про це повідомляє "Перший міськЧол
Чоловік порізав собі вени і відмовлявся від допомоги лікарів або рідних. Це сталося на вулиці Громова, що на Карнаватці.
На місце події прибула поліція. Потерпілого госпіталізували в першу міську лікарню.
Під Дніпром чоловік порізав вени кухонним ножем
Перший міський
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