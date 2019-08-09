Порізав вени кухонним ножем: під Дніпром чоловік намагався звести рахунки з життям

30-річний житель Кривого Рогу намагався вчинити суїцид.

Інцидент стався 8-го серпня близько 23:00. Про це повідомляє "Перший міськЧол

Чоловік порізав собі вени і відмовлявся від допомоги лікарів або рідних. Це сталося на вулиці Громова, що на Карнаватці.

На місце події прибула поліція. Потерпілого госпіталізували в першу міську лікарню.

Під Дніпром чоловік порізав вени кухонним ножем Перший міський

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