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Порізав вени кухонним ножем: під Дніпром чоловік намагався звести рахунки з життям

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30-річний житель Кривого Рогу намагався вчинити суїцид.

Інцидент стався 8-го серпня близько 23:00. Про це повідомляє "Перший міськЧол

Чоловік порізав собі вени і відмовлявся від допомоги лікарів або рідних. Це сталося на вулиці Громова, що на Карнаватці.

На місце події прибула поліція. Потерпілого госпіталізували в першу міську лікарню.

Під Дніпром чоловік порізав вени кухонним ножем

Під Дніпром чоловік порізав вени кухонним ножем

Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі відкрили унікальну станцію прийому вторсировини.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро самогубство чоловік
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