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Порізала ножем: в Дніпрі жінка жорстоко вбила співмешканця

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54-річна мешканка Дніпра зарізала чоловіка під час п'яної сварки.

Злочин стався 8-го серпня приблизно о 23:50. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

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У Дніпрі жінка жорстоко порізала ножем співмешканця

У Дніпрі жінка жорстоко порізала ножем співмешканця

Кіровоградська область онлайн

Конфлікт між співмешканцями виник під час розпиття алкоголю. Зловмисниця завдала чоловікові ножове поранення в живіт, після чого зникла з місця злочину. Мати потерпілого викликала швидку допомогу і поліцію.

У Дніпрі жінка вбила співмешканця

У Дніпрі жінка вбила співмешканця

ГУ НП в Дніпропетровській області

Правоохоронцям вдалося в короткі терміни обчислити місцеположення злочинниці. До операції залучили кінолога зі службовим собакою. Жінку доставили в Чечелівське відділення поліції.

У Дніпрі жінка вбила співмешканця

У Дніпрі жінка вбила співмешканця

ГУ НП в Дніпропетровській області

Злочинниці загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром чоловік намагався звести рахунки з життям. Молода людина порізав собі вени і відмовлявся від допомоги лікарів або рідних.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро вбивство Національна поліція України
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