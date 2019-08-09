Порізала ножем: в Дніпрі жінка жорстоко вбила співмешканця

54-річна мешканка Дніпра зарізала чоловіка під час п'яної сварки.
Злочин стався 8-го серпня приблизно о 23:50. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
У Дніпрі жінка жорстоко порізала ножем співмешканця
Кіровоградська область онлайн
Конфлікт між співмешканцями виник під час розпиття алкоголю. Зловмисниця завдала чоловікові ножове поранення в живіт, після чого зникла з місця злочину. Мати потерпілого викликала швидку допомогу і поліцію.
У Дніпрі жінка вбила співмешканця
ГУ НП в Дніпропетровській області
Правоохоронцям вдалося в короткі терміни обчислити місцеположення злочинниці. До операції залучили кінолога зі службовим собакою. Жінку доставили в Чечелівське відділення поліції.
У Дніпрі жінка вбила співмешканця
ГУ НП в Дніпропетровській області
Злочинниці загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром чоловік намагався звести рахунки з життям. Молода людина порізав собі вени і відмовлявся від допомоги лікарів або рідних.
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