У Дніпрі 23-річному бійцю ЗСУ зробили унікальну операцію на очах

У Дніпрі прооперували 23-річного бійця Збройних сил України.

Захисник отримав поранення ока в зоні ООС, повідомляє "Суспільне Дніпро".

У Дніпрі врятували 23-річного бійця ЗСУ

Так, юнак перебував на спостережному пункті в районі Маріуполя. Йому завдали пошкодження новою зброєю бойовиків – зеленим лазером.

Як повідомив Валерій Сердюк, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні, такий пристрій здатен повністю зруйнувати сітківку ока.

Медики прооперували бійця та врятували його зір.

Зазначимо, що в офтальмологічній лікарні це вже четвертий боєць, який зазнав ураження ока зеленим лазером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Дніпра військовим вертольотом евакуювали пораненого бійця Збройних сил України.

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