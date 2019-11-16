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16 листопада • оновлено в 10:22
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Поранення лазером: в Дніпро терміново евакуювали бійця ЗСУ

2.1т
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У Дніпро військовим вертольотом евакуювали пораненого бійця Збройних сил України.

Як повідомила Тетяна Губа на своїй сторінці в Facebook, захисника відправили в обласну офтальмологію з ураженням ока лазером.

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У Дніпро евакуювали бійця ЗСУ

У Дніпро евакуювали бійця ЗСУ

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"Раніше ми прийняли в обласну офтальмологічну лікарню трьох захисників з ураженням ока лазером, високопрофесійна команда Валерія Сердюка змогла зберегти зір. Дякую евакобригаді нашого госпіталю і екіпажу вертолітників за евакуацію в складних нічних умовах, дякую всім, хто допомагає", – написала Губа.

Вона додала, що захисники повинні бути впевнені, що для них організовано надійну медичну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві біля багатоповерхового житлового будинку виявили тіло 35-річного чоловіка. За попередньою інформацією, загиблий недавно повернувся з Донбасу.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
Збройні сили України боєць АТО
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Надо создавать новую роту ВСУ кроты.
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