Поранення лазером: в Дніпро терміново евакуювали бійця ЗСУ

У Дніпро військовим вертольотом евакуювали пораненого бійця Збройних сил України.

Як повідомила Тетяна Губа на своїй сторінці в Facebook, захисника відправили в обласну офтальмологію з ураженням ока лазером.

У Дніпро евакуювали бійця ЗСУ 056

"Раніше ми прийняли в обласну офтальмологічну лікарню трьох захисників з ураженням ока лазером, високопрофесійна команда Валерія Сердюка змогла зберегти зір. Дякую евакобригаді нашого госпіталю і екіпажу вертолітників за евакуацію в складних нічних умовах, дякую всім, хто допомагає", – написала Губа.

Вона додала, що захисники повинні бути впевнені, що для них організовано надійну медичну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві біля багатоповерхового житлового будинку виявили тіло 35-річного чоловіка. За попередньою інформацією, загиблий недавно повернувся з Донбасу.

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