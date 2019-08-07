Понівечене обличчя і авто "в мотлох": в Дніпрі сталася страшна ДТП

У Дніпрі на вулиці Макарова біля "Південмашу" лоб в лоб зіткнулися ЗАЗ і Honda.

ДТП сталося в ніч на 7 серпня. Про це повідомляє "depo.дніпро".

У Дніпрі зіткнулися два легковики колаж

Відомо, що автомобіль ЗАЗ рухався в бік вулиці Будівельників, в той час як Honda їхала в бік вул. Криворізької. З невідомих причин Honda вилетіла на зустрічну смугу. Уникнути зіткнення не вдалося.

Водійку іномарки госпіталізували з численними порізами обличчя.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром невідомі напали на сімейну пару.

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