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Понівечене обличчя і авто "в мотлох": в Дніпрі сталася страшна ДТП

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У Дніпрі на вулиці Макарова біля "Південмашу" лоб в лоб зіткнулися ЗАЗ і Honda.

ДТП сталося в ніч на 7 серпня. Про це повідомляє "depo.дніпро".

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колаж

Відомо, що автомобіль ЗАЗ рухався в бік вулиці Будівельників, в той час як Honda їхала в бік вул. Криворізької. З невідомих причин Honda вилетіла на зустрічну смугу. Уникнути зіткнення не вдалося.

Водійку іномарки госпіталізували з численними порізами обличчя.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром невідомі напали на сімейну пару.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро аварія ДТП
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