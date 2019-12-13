Помітив останньої миті: у Кривому Розі таксист потрапив у смертельну ДТП

У Кривому Розі Дніпропетровської області 13 грудня під колесами автомобіля опинилася місцева жителька.

Жінка перебігала дорогу в недозволеному місці. Потерпіла померла на місці, повідомляє "Перший міський".

У Кривому Розі таксист потрапив у смертельну ДТП Перший міський

Аварія трапилася приблизно о 5:00 на вулиці Едуарда Фукса. Пішохідка раптово вибігла на проїжджу частину, внаслідок чого водій таксі не встиг загальмувати і збив її. Травми виявилися несумісними з життям. Криворожанка померла на місці до прибуття швидкої допомоги.

Деталі події з'ясовували слідчі Криворізького відділу поліції і обласного управління, а також два екіпажі патрульних.

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У Кривому Розі таксист потрапив у смертельну ДТП Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що водії влаштували жорстку ДТП в Дніпрі. На перетині вулиць Січових Стрільців та Вознесенської приблизно о 9:40 не розминулися Toyota і Hyundai. У пригоді не минулося без потерпілих.

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