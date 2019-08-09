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Померла після сексу? У поліції Кривого Рогу прокоментували трагедію з 17-річною дівчиною

12.7т Читати матеріал російською

Правоохоронці не підтвердили попередню версію смерті дівчини з Кривого Рогу, згідно з якою вона померла після статевого акту.

Точну причину встановлять судмедексперти. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції.

"Чому померла дівчина, з'ясує тільки судово-медична експертиза. Зараз нічого не можна сказати про причини смерті та з чим вона пов'язана", – зазначили правоохоронці.

У Кривому Розі померла дівчина

У Кривому Розі померла дівчина

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По-звірячому вбив друга: під Дніпром трапилася кривава трагедія

Раніше з'явилася інформація, що в Кривому Розі Дніпропетровської області 7 серпня за дивних обставин померла 17-річна дівчина. Смерть дівчини нібито настала через деякий час після статевого акту.

Як писав OBOZREVATEL, 25 липня в Дніпрі за дивних обставин помер 22-кратний чемпіон України зі стрибків у воду Юрій Шляхов. Тіло всередині квартири знайшла його мати.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро Кривий Ріг смерть Секс Національна поліція України швидка допомога
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