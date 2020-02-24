Помер під землею: на Дніпропетровщині сталася жахлива НП. Фото 18+

У селі Широка Дача Дніпропетровської області 24 лютого двох чоловіків засипало під час проведення земельних робіт.
Один з них загинув на місці, а другому вдалося вижити, повідомляє "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Моторошна НП з чоловіками
Як стало відомо, земельні роботи проводилися в ямі глибиною три метри. В цей час там перебували двоє чоловіків.
Моторошна НП з чоловіками
"Перший міський"
Через обвал один з них виявився похованим заживо, а другому вдалося вибратися.
За попередніми даними, у постраждалого пошкоджена нога, але від госпіталізації чоловік відмовився.
Моторошна НП з чоловіками
"Перший міський"
Моторошна НП з чоловіками
"Перший міський"
На місці події працюють рятувальники і намагаються дістати з-під землі тіло загиблого.
На даний момент правоохоронці з'ясовують усі обставини події.
Моторошна НП з чоловіками
"Перший міський"
Моторошна НП з чоловіками
"Перший міський"
Моторошна НП з чоловіками
"Перший міський"
Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Павлоград місцева жителька скинулася з моста в річку на очах у 16-річного хлопця. Підліток намагався відрадити жінку від суїциду, проте запобігти трагедії йому не вдалося.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!