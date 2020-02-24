Помер під землею: на Дніпропетровщині сталася жахлива НП. Фото 18+

У селі Широка Дача Дніпропетровської області 24 лютого двох чоловіків засипало під час проведення земельних робіт.

Один з них загинув на місці, а другому вдалося вижити, повідомляє "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Моторошна НП з чоловіками

Як стало відомо, земельні роботи проводилися в ямі глибиною три метри. В цей час там перебували двоє чоловіків.

Моторошна НП з чоловіками "Перший міський"

Через обвал один з них виявився похованим заживо, а другому вдалося вибратися.

За попередніми даними, у постраждалого пошкоджена нога, але від госпіталізації чоловік відмовився.

Моторошна НП з чоловіками "Перший міський"

Моторошна НП з чоловіками "Перший міський"

На місці події працюють рятувальники і намагаються дістати з-під землі тіло загиблого.

На даний момент правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Моторошна НП з чоловіками "Перший міський"

Моторошна НП з чоловіками "Перший міський"

Моторошна НП з чоловіками "Перший міський"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Павлоград місцева жителька скинулася з моста в річку на очах у 16-річного хлопця. Підліток намагався відрадити жінку від суїциду, проте запобігти трагедії йому не вдалося.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!