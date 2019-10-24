Помер на місці: в Кривому Розі чоловік випав з дев'ятого поверху

У Кривому Розі Дніпропетровської області 23 жовтня місцевий житель розбився на смерть при падінні з дев'ятого поверху.

Інцидент стався в Покровському районі міста. Про це повідомляє 34 канал.

У Кривому Розі чоловік випав з дев'ятого поверху u24.ru

Як стало відомо, чоловік випав з вікна багатоповерхівки в мікрорайоні 5-й Зарічний. Подія трапилася близько полудня.

Отримані травми були несумісні з життям. Потерпілий помер на місці до приїзду медиків.

На даний момент невідомо, був це нещасний випадок або самогубство. Всі деталі події встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що по вулицях Дніпра прогулювався голий чоловік. З одягу на ньому було тільки взуття. Чоловік не соромився своєї наготи і навіть вступив в діалог з перехожим, після чого продовжив свій шлях, не криючись від цікавих очей.

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