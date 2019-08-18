Полопалися судини і стався інсульт: у Кривому Розі немовля померло після "пекельної" крапельниці

У Кривому Розі Дніпропетровської області дитина померла після крапельниці, призначеної лікарем.

Хлопчик був абсолютно здоровий, але через два тижні після його народження у малюка піднялася висока температура, повідомила мама немовляти на сторінці в Facebook.

"Синок народився 30 травня, все було добре, нас виписали додому через 3 дні як і належить, народилися в строк без патологій і абсолютно здоровий. Через 2 тижні 15 червня у Давидки піднялася температура 38,8 (це потім нам сказали, що це нормально, так новонароджені адаптуються), подзвонили сімейному лікарю Зайцевій Л.М. і вона відмовилася приходити на виклик, аргументуючи, що синок дуже маленький і сказала викликати швидку, що ми відразу ж і зробили, але нас з температурою забрали в лікарню, температуру збили, ніби все нормально. В обід лікарка Боровик Ольга Михайлівна сказала нам поїхати в приватну клініку, зробити УЗД головки (що ми і зробили, так як в цій лікарні такі процедури не проводять)", – пише Катерина Якимець.

Потім лікар забрала хлопчика на крапельницю, після чого у дитини посиніли ніжки і почалися судоми:

"Ми з чоловіком поїхали зробили синочку УЗД голови і всіх внутрішніх органів, нам сказали, що все в нормі і жодних відхилень немає - ні в голові, ні в органах, що наш малюк здоровий. Ми повернулися знову на стаціонар 2-ї дитячої лікарні і ця недоврач Боровик Ольга Михайлівна забрала Давида на крапельницю (за її словами типу противірусна), і за словами медсестри нашому синочкові влили крапельницю (назву медикаментів нам не сказали) 0.200 мл за 15 хвилин. Через 15 хвилин нам Боровик О.М. принесла синочка , а у нього почало западати ліве очко і посиніли ніжки, почалися судоми. Боровик О.М. була в паніці, сказала, що нас заберуть в іншу лікарню в реанімацію. На питання чому так терміново в реанімацію, адже з малюком 20 хвилин тому було все нормально, вона сказала, що їх лікування не допомагає. Коли нас привезли в реанімацію у нього відмовили легені, ті лікарі, що прийняли нас в реанімації, взагалі були в шоці", – розповіла мама дитини.

Малюк помер після крапельниці

Як виявилося, лікар поставила крапельницю і у дитини полопалися судини в голові. Після цього малюк помер в реанімації через два тижні.

Мама хлопчика зазначила, що слідчий, який вів цю справу, закрив його.

Тепер батьки малюка просять покарати винних і відсторонити лікаря, від якого постраждала не одна сім'я.

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