Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 19-річної дівчини під Дніпром

Поліція затримала 21-річного чоловіка за підозрою в убивстві 19-річної дівчини 24 липня під Дніпром.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві дівчини під Дніпром ua.news

За версією парвоохоронців, підозрюваний зголосився підвезти дівчину після відпочинку в лісі, і по дорозі вони посварилися.

"Під час конфлікту 21-річний юнак побив дівчину металевим ключем, після чого завдав кілька ударів ножем", - вважають в поліції.

Молода чоловік затриманий, йому загрожує відповідальність за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу, яка передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 25 липня, тіло 19-річної Андріани Козинець знайшли в посадці за селом Спаське Дніпропетровської області.

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