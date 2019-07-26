Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Поліція проводить обшук в окружній комісії в Кривому Розі

814 Читати матеріал російською

Поліція проводить обшук в приміщенні окружної виборчої комісії №37, яке розташоване в Кривому Розі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Поліція проводить обшуки в ОВК №37

Поліція проводить обшуки в ОВК №37

Обозреватель

"26 липня працівники поліції в рамках розслідування кримінального провадження у ч. 2 ст. 158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців чи фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України отримали постанову Центрально- міського суду м. Кривий Ріг про тимчасовий доступ до комп'ютерної техніки окружної виборчої комісії №37", - сказано в ньому.

Новини
У Дніпрі визнали недійсними результати голосування на одній з дільниць. Відео

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, вибори до Верховної Ради на даному окрузі виграв самовисуванець Дмитро Шпенов, який випередив свого суперника Ігоря Фартушного з політичної партії "Слуга народу" на 1208 голосів.

Також в ЗМІ з'явилася інформація, що Фартушний має намір через суд домагатися перегляду результае голосування.

На своїй сторінці Facebook Фартушний заявляє про порушення з боку окружної виборчої комісії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Філатов у відкритому зверненні до Зеленському закликав провести дострокові вибори в органи місцевого самоврядування.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Дніпро
Теги
Кривий Ріг Выборы 2019 поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel