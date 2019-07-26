Поліція проводить обшук в окружній комісії в Кривому Розі

Поліція проводить обшук в приміщенні окружної виборчої комісії №37, яке розташоване в Кривому Розі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Поліція проводить обшуки в ОВК №37 Обозреватель

"26 липня працівники поліції в рамках розслідування кримінального провадження у ч. 2 ст. 158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців чи фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України отримали постанову Центрально- міського суду м. Кривий Ріг про тимчасовий доступ до комп'ютерної техніки окружної виборчої комісії №37", - сказано в ньому.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, вибори до Верховної Ради на даному окрузі виграв самовисуванець Дмитро Шпенов, який випередив свого суперника Ігоря Фартушного з політичної партії "Слуга народу" на 1208 голосів.

Також в ЗМІ з'явилася інформація, що Фартушний має намір через суд домагатися перегляду результае голосування.

На своїй сторінці Facebook Фартушний заявляє про порушення з боку окружної виборчої комісії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Філатов у відкритому зверненні до Зеленському закликав провести дострокові вибори в органи місцевого самоврядування.

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