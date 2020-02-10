Поліція просить допомоги: на Дніпропетровщині розшукують зниклого чоловіка. Фото

На Дніпропетровщині поліція оголосила в розшук 28-річного Віталія Довнера з міста Кам'янське.

17 січня чоловік пішов з дому в невідомому напрямку. Відтоді про його місцезнаходження нічого не відомо, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

На Дніпропетровщині розшукують зниклого чоловіка vgorode

Відомо, що чоловік проживає в Кам'янському на вулиці Звенигородській. Удома він не з'являвся близько місяця.

Прикмети: на вигляд близько 30 років, зріст 180 см., худорлявої статури, волосся темне, коротке.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Віталія, поліція просить повідомити на лінію "102" або за телефонами: (097) 774-07-04, (096) 586-94-41.

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