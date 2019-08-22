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Поліція "накрила" підпільний гральний зал у Нікополі: вилучили десятки автоматів

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Поліція виявила підпільний зал з ігровими автоматами в Нікополі Дніпропетровської області.

Заклад виявили під час обшуку в нежитловому приміщенні магазину на проспекті Електрометалургів, передає пресслужба обласної поліції.

У Нікополі поліція виявила підпільний гральний заклад

У Нікополі поліція виявила підпільний гральний заклад

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"Під час слідчих заходів в прибудованому кафетерії поліцейські виявили незаконний гральний заклад.

Правоохоронці вилучили ігрові автомати, комп'ютерну техніку та чорнові записи ", – сказано в повідомленні.

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Обшук проводився 21 серпня і був санкціонованим суддею Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Серед вилученого – 67 ігрових автоматів.

Наразі правоохоронці документують діяльність закладу і встановлюють усіх причетних до організації та ведення грального бізнесу.

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За фактом незаконного заняття гральним бізнесом відкрито провадження по ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що будучи ще кандидатом в президенти Володимир Зеленський розповів, що готовий створити в Україні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція і гральний бізнес.

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Україна Дніпро
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поліція податки кримінал
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