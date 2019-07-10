Поліція має намір домогтися арешту хлопців, які вбили чоловіка заради відео в Дніпрі

Правоохоронці просять апеляційний суд заарештувати двох молодих хлопців, підозрюваних у вбивстві 48-річного чоловіка заради відео в Дніпрі.

Поліція спільно з прокуратурою оскаржили рішення суду першої інстанції про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Підозрювані у вбивстві чоловіка заради відео Прес-служба поліції Дніпропетровської області

"Під час слухання справи суд прийняв рішення відпустити двох підозрюваних у вбивстві чоловіка під домашній арешт. Було прийнято рішення подати апеляцію про зміну запобіжного заходу на утримання під вартою", – сказано в повідомленні.

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Слідство за фактом вбивства людини двома чоловіками 23-х і 26-ти років завершено, кримінальну справу направлено до суду.

Розслідування велося по ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд відправив під домашній арешт підозрюваних в убивстві чоловіка заради відео в Дніпрі.

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