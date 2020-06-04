Поліція Дніпропетровщини розшукує серійного шахрая. Фото

Аліна Рашевська Події 14:02, 4.06.2020

Поліція оголосила в розшук 29-річного Романа Колісника з Кам'янського.

Чоловіка підозрюють у шахрайстві. Його жертвами неодноразово ставали люди похилого віку, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Відомо, що кам'янчанин може перебувати на території Вінницької області.

Поліція Дніпропетровщини розшукує серійного шахрая
Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Романа, поліція просить повідомити на лінію "102" або за телефонами: 102, (096) 586-94-41, 098-543-07-08.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Інтерпол оголосив у розшук підозрюваного в організації замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва і вбивстві його трирічного сина – росіянина Юсупа Абуєва.

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