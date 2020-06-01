Поліція Дніпра зловила дорожнього порушника з партією наркотиків. Фото

30 травня на проспекті Калнишевського поліція Дніпра зупинила водія Hyundai за порушення правил дорожнього руху. У процесі спілкування патрульні помітили ознаки наркотичного сп'яніння.

Як повідомили в патрульній поліції Дніпропетровської області, водій авто відмовився пройти медогляд, після чого на нього був складений протокол за статтею 130 – керування в стані сп'яніння (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У порушника ПДР в Дніпрі виявили наркотики в авто antikor

У салоні Hyundai знаходилася пасажирка. Жінка помітно нервувала, тому правоохоронці вирішили провести поверхневу перевірку транспортного засобу. В результаті, поліцейські виявили два сліп-пакета з невідомими речовинами, схожими на наркотичні, а також багато порожніх сліп-пакетиків і ваги. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Індустріального відділення поліції.

В авто виявили речовини, схожі на наркотичні Патрульна поліція Дніпропетровської області

Пасажирка авто поводилася підозріло Патрульна поліція Дніпропетровської області

Подробиці з'ясовуватиме слідчо-оперативна група Патрульна поліція Дніпропетровської області

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