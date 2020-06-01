Головна Новини
1 червня • оновлено в 18:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Яна Коваль
Всі статті автора

Поліція Дніпра зловила дорожнього порушника з партією наркотиків. Фото

572
Читати матеріал російською

30 травня на проспекті Калнишевського поліція Дніпра зупинила водія Hyundai за порушення правил дорожнього руху. У процесі спілкування патрульні помітили ознаки наркотичного сп'яніння.

Як повідомили в патрульній поліції Дніпропетровської області, водій авто відмовився пройти медогляд, після чого на нього був складений протокол за статтею 130 – керування в стані сп'яніння (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У порушника ПДР в Дніпрі виявили наркотики в авто

У порушника ПДР в Дніпрі виявили наркотики в авто

antikor

У салоні Hyundai знаходилася пасажирка. Жінка помітно нервувала, тому правоохоронці вирішили провести поверхневу перевірку транспортного засобу. В результаті, поліцейські виявили два сліп-пакета з невідомими речовинами, схожими на наркотичні, а також багато порожніх сліп-пакетиків і ваги. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Індустріального відділення поліції.

В авто виявили речовини, схожі на наркотичні

В авто виявили речовини, схожі на наркотичні

Патрульна поліція Дніпропетровської області

Пасажирка авто поводилася підозріло

Пасажирка авто поводилася підозріло

Патрульна поліція Дніпропетровської області

Подробиці з'ясовуватиме слідчо-оперативна група

Подробиці з'ясовуватиме слідчо-оперативна група

Патрульна поліція Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що На Дніпропетровщині жінка жорстоко розправилася з коханцем. Після вбивства жінка "погодувала" тіло чоловіка хлібом і зробила контрольний удар ножем в спину.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
новини ПДР поліція наркотики
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Дніпро Події

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини

Топпублікації

Топблоги