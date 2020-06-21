Поліція Дніпра затримала чоловіка з великим арсеналом зброї. Фото і відео

У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який зберігав у себе вдома арсенал вогнепальної зброї.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, 19 червня співробітники карного розшуку спільно зі слідчими Дніпровського відділу поліції провели санкціонований обшук. Правоохоронцями був виявлений 48-річний дніпрянин, який зберігав зброю у себе вдома.

В результаті обшуку, поліцейські виявили і вилучили тубус від "РПГ-26", нарізний карабін з оптичним прицілом калібру 5,6 мм, гладкоствольну двоствольну рушницю калібром 12 мм, оптичний приціл, 6 шомполів, 3 приклада, 20 пістолетних магазинів, 3 пістолетних стовбура калібром 9 мм, обрізаний стовбур калібром 12 мм, пневматичну рушницю калібром 4,5 мм, гладкоствольну двоствольну рушницю з ознаками заміни її складових частин, пластикову коробку з дробом і 129 патронів різного калібру.

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В ході слідчих і розшукових заходів оперативники встановлять канали надходження зброї, з якою метою дніпрянин її зберігав і встановлять причетність чоловіка до скоєння інших злочинів.

Згідно санкції статті чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вилучена зброя направлена на проведення експертиз.

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