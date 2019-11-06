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6 листопада • оновлено в 18:04
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Поліцейські вилучили тисячі літрів алкоголю на ринку в Дніпрі

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На одному з ринків Дніпра поліцейські вилучили кілька тисяч літрів алкоголю, який продавали без необхідних документів.

Факт незаконного продажу виявили співробітники управління превентивної діяльності та відділу аероподдержкі патрульної поліції, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Поліцейські вилучили тисячі літрів алкоголю

Поліцейські вилучили тисячі літрів алкоголю

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"У Дніпрі поліцейські виявили на ринку точку реалізації слабоалкогольних напоїв без відповідних документів", – сказано в повідомленні.

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Зокрема, правоохоронці у присутності понятих вилучили 740 літрів вина, 3 тис. літрів сидру і елю, 750 літрів невстановленого алкоголю і 28 пляшок пива.

На місце проведення слідчих дій виїхала слідчо-оперативна група і дільничний офіцер Індустріального відділення поліції.

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Поліцейські вилучили тисячі літрів алкоголю

Поліцейські вилучили тисячі літрів алкоголю

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області поліцейські затримали підозрюваного в торгівлі наркотиками і вилучили у нього метамфетамін. Загальна вартість знайдених речовин – понад 220 тис. гривень.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
поліція алкоголь
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Зачем , зачем ,это пойло шло по назначению к ВСУшникам.
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