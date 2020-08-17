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Поліцейські Дніпропетровщини спіймали іноземця, якого розшукував Інтерпол

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Події
621
Поліцейські Дніпропетровщини спіймали іноземця, якого розшукував Інтерпол

Поліцейські Дніпропетровщини спіймали іноземця, якого розшукував Інтерпол. cheline.com.ua

Поліцейські Дніпропетровщини затримали учасника організованого злочинного угруповання, який перебував у міжнародному розшуку.

38-річного чоловіка підозрюють у вбивстві, незаконному позбавленні волі і здирстві, скоєних на території іншої держави. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Як встановили правоохоронці, зловмисник з підробленим паспортом громадянина України протягом року переховувався на території нашої країни. Його затримання відбулося в Харкові за участю поліцейських управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області та полку поліції особливого призначення.

Поліцейські Дніпропетровщини зловили іноземця, якого розшукував Інтерпол

Поліцейські Дніпропетровщини зловили іноземця, якого розшукував Інтерпол Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

На даний момент вирішується питання про екстрадицію затриманого на батьківщину.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Павлограді 19-річний місцевий житель штрикнув ножем свого знайомого.

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