Поліцейські Дніпропетровщини спіймали іноземця, якого розшукував Інтерпол

Поліцейські Дніпропетровщини затримали учасника організованого злочинного угруповання, який перебував у міжнародному розшуку.

38-річного чоловіка підозрюють у вбивстві, незаконному позбавленні волі і здирстві, скоєних на території іншої держави. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Як встановили правоохоронці, зловмисник з підробленим паспортом громадянина України протягом року переховувався на території нашої країни. Його затримання відбулося в Харкові за участю поліцейських управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області та полку поліції особливого призначення.

Поліцейські Дніпропетровщини зловили іноземця, якого розшукував Інтерпол Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

На даний момент вирішується питання про екстрадицію затриманого на батьківщину.

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