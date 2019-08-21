Покусала спину і стегно: під Дніпром на жінку з дитиною напала вівчарка

У Марганці Дніпропетровської області 20 серпня на жінку з дитиною прямо посеред вулиці накинувся собака.

Інцидент стався в районі 10-ї їдальні. Про це повідомляє NikopolNews.

Під Дніпром собака напав на жінку з дитиною БК55

За словами постраждалої, напад стався по дорозі в дитячий сад. Жінка з дитиною збиралися переходити на інший бік вулиці, однак побачили перед собою вівчарку. Пес почав гавкати, а потім накинувся на жінку, вкусивши за спину і стегно. Відтягнути собаку зміг тільки його господар.

У Марганці на жінку напала вівчарка NikopolNews

"І продовжувала б кусати, але неподалік виявився господар, він йшов, мабуть, на роботу (собака вибіг за ним). Почав його відганяти, лаяти, обмотав шию сумкою і ледве його відвів від нас. Слава Богу, дитину не зачепив. У мене шок, дитину здала в сад, побігла в лікарню", - розповіла потерпіла.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в США алігатор цілком проковтнув 45-кілограмового собаку. Сам алігатор був завдовжки близько трьох метрів. Він накинувся на пса, коли той гуляв із господинею біля ставка-відстійника.

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