Покинули помирати на вулиці: під Дніпром по-вірячому розправилися з чоловіком

В Інгулецькому районі Кривого Рогу виявили труп чоловіка.

Понівечене тіло 50-річного чоловіка було знайдено 28-го липня, повідомляє 0564. ua .

У Дніпрі до смерті побили чоловіка Politeka

На тілі померлого виявили колото-різану рану в правому стегні, а також численні садна.

На даний момент правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вбивства.

Поліція внесла відомості в ЄРДР по ч.2 ст.121 ККУ (тяжкі тілесні, що спричинили смерть).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Кіровоградщині на дні ставка знайшли труп дитини.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!