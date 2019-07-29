Покинули помирати на вулиці: під Дніпром по-вірячому розправилися з чоловіком

В Інгулецькому районі Кривого Рогу виявили труп чоловіка.
Понівечене тіло 50-річного чоловіка було знайдено 28-го липня, повідомляє 0564. ua .
У Дніпрі до смерті побили чоловіка
Politeka
На тілі померлого виявили колото-різану рану в правому стегні, а також численні садна.
На даний момент правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вбивства.
Поліція внесла відомості в ЄРДР по ч.2 ст.121 ККУ (тяжкі тілесні, що спричинили смерть).
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Кіровоградщині на дні ставка знайшли труп дитини.
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