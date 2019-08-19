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Поки матері не було вдома: під Дніпром вітчим роками ґвалтував неповнолітню дівчинку

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В Синельниковому Дніпропетровської області колишній в'язень більше року здійснював насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої падчерки.

Чоловік систематично знущався і ґвалтував 14-річну дівчинку за відсутності її матері. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Під Дніпром чоловік більше року знущався над падчеркою

Під Дніпром чоловік більше року знущався над падчеркою

Minval.az

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Зараз з дитиною працюють психологи, а зловмисник знаходиться під вартою. Відомо, що затриманий вже мав проблеми з законом.

Судовий розгляд кримінального провадження триває. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром сталася страшна НС. У місті Підгороднє Дніпропетровської області 18 серпня спецназівці затримали чоловіка з гранатою, який закрився в будинку з дружиною і 9-річною дочкою.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
домашнє насильство чоловік сексуальне насильство
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