Поки матері не було вдома: під Дніпром чоловік зґвалтував дитину

У Кам'янському Дніпропетровської області поліцейські затримали 35-річного місцевого жителя, який підозрюється у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

Чоловік вчинив злочин проти дочки своєї знайомої, поки останньої не було вдома. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

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3 листопада до поліції звернулася мати неповнолітньої і повідомила, що коли вона була відсутня вдома, 35-річний чоловік зґвалтував її дочку. Поліцейські Кам'янського ВП оперативно затримали місцевого жителя, який може бути причетний до скоєння цього злочину.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) і обрання запобіжного заходу.

Згідно з санкцією статті, йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

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