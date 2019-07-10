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Поїхав за хлібом та не повернувся: в басейні під Дніпром знайшли труп

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9-го липня в селі Приміське під Нікополем був виявлений труп чоловіка.

Тіло померлого знайшли діти, які купалися в невеликому водоймищі. Про це повідомляють "Nikopolnews".

Як з'ясувалося пізніше, загиблим виявився 50-річний житель Приміського. Чоловік поїхав за хлібом на велосипеді, але так і не повернувся.

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Чоловік потонув в басейні

Чоловік потонув в басейні

Bash.news

За версією поліцейських, потопельник впав в воду з дерев'яного моста і захлинувся.

Встановленням точної причини смерті займаються слідчі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відома футболістка вирішила поплавати голяка і потонула.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро смерть поліція
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