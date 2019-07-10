Поїхав за хлібом та не повернувся: в басейні під Дніпром знайшли труп

9-го липня в селі Приміське під Нікополем був виявлений труп чоловіка.
Тіло померлого знайшли діти, які купалися в невеликому водоймищі. Про це повідомляють "Nikopolnews".
Як з'ясувалося пізніше, загиблим виявився 50-річний житель Приміського. Чоловік поїхав за хлібом на велосипеді, але так і не повернувся.
Чоловік потонув в басейні
Bash.news
За версією поліцейських, потопельник впав в воду з дерев'яного моста і захлинувся.
Встановленням точної причини смерті займаються слідчі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відома футболістка вирішила поплавати голяка і потонула.
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