Погрожував ножем: під Дніпром розбійник напав на 20-річну дівчину

У Новомосковську Дніпропетровської області 31 липня невідомий чоловік проник в кімнату гуртожитку 20-річної дівчини і почав погрожувати.
Злочинець вибив кухонні двері, схопив ніж і почав погрожувати дівчині, повідомили в пресслужбі ГУ НП України в Дніпропетровській області.
Небезпечний розбійник
Телеканал "Звезда"
Чоловік відібрав у господині золоті прикраси. Після цього втік з місця події.
Пізніше поліція затримала зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.
Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Йому вручено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у житло).
Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
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