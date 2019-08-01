Погрожував ножем: під Дніпром розбійник напав на 20-річну дівчину

У Новомосковську Дніпропетровської області 31 липня невідомий чоловік проник в кімнату гуртожитку 20-річної дівчини і почав погрожувати.

Злочинець вибив кухонні двері, схопив ніж і почав погрожувати дівчині, повідомили в пресслужбі ГУ НП України в Дніпропетровській області.

Небезпечний розбійник Телеканал "Звезда"

Чоловік відібрав у господині золоті прикраси. Після цього втік з місця події.

Пізніше поліція затримала зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Йому вручено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у житло).

Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

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