Погрожували пістолетом: під Дніпром лжекомунальники побили і пограбували чоловіка

У місті Кам'янське Дніпропетровської області 13 січня 34-річний місцевий житель зазнав нападу у власній квартирі.
Двоє чоловіків під виглядом газівників проникли в житло, де спочатку жорстоко побили, а потім пограбували довірливого містянина. Погрожуючи пістолетом, зловмисники заволоділи грошима, після чого втекли, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.
Грабіжники, одягнені в спецодяг, представилися чоловікові працівниками газової служби, після чого вільно потрапили в квартиру. У приміщенні вони стали погрожувати предметом, схожим на пістолет, побили господаря і заволоділи грошима, після чого зникли з місця злочину.
Під Дніпром лжекомунальники побили і пограбували чоловіка
ahtubinsk24.ru
Зараз правоохоронці вживають заходи для встановлення і затримання нападників.
Поліція закликає громадян бути максимально обережними і не впускати в будинок незнайомих осіб без попередньої перевірки документів.
У Кам'янському лжекоммунальники побили і пограбували чоловіка
Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в 4-ї міській лікарні вимагали гроші у жінки, у якої підозрювали інсульт. Після того, як вона відмовилася давати гроші, у неї забрали теплу ковдру.
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