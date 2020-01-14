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14 січня • оновлено в 19:37
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Аліна Рашевська

Погрожували пістолетом: під Дніпром лжекомунальники побили і пограбували чоловіка

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У місті Кам'янське Дніпропетровської області 13 січня 34-річний місцевий житель зазнав нападу у власній квартирі.

Двоє чоловіків під виглядом газівників проникли в житло, де спочатку жорстоко побили, а потім пограбували довірливого містянина. Погрожуючи пістолетом, зловмисники заволоділи грошима, після чого втекли, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

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Грабіжники, одягнені в спецодяг, представилися чоловікові працівниками газової служби, після чого вільно потрапили в квартиру. У приміщенні вони стали погрожувати предметом, схожим на пістолет, побили господаря і заволоділи грошима, після чого зникли з місця злочину.

Під Дніпром лжекомунальники побили і пограбували чоловіка

Під Дніпром лжекомунальники побили і пограбували чоловіка

ahtubinsk24.ru

Зараз правоохоронці вживають заходи для встановлення і затримання нападників.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними і не впускати в будинок незнайомих осіб без попередньої перевірки документів.

У Кам'янському лжекоммунальники побили і пограбували чоловіка

У Кам'янському лжекоммунальники побили і пограбували чоловіка

Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в 4-ї міській лікарні вимагали гроші у жінки, у якої підозрювали інсульт. Після того, як вона відмовилася давати гроші, у неї забрали теплу ковдру.

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Автор
Аліна Рашевська
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