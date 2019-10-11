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11 жовтня • оновлено в 13:13
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Погрожували охоронцю зброєю: під Дніпром невідомі підірвали банкомат

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У селі Миколаївка Дніпропетровської області в ніч з 10 на 11 жовтня озброєна банда увірвалася в будівлю сільради і підірвала банкомат "Креді Агріколь Банку".

Вибух прогримів близько 1:50. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі невідомі підірвали банкомат

У Дніпрі невідомі підірвали банкомат

Dengi.ua

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У Дніпрі влаштували масштабну облаву на грабіжників: відео

Як стало відомо, двоє зловмисників, погрожуючи охоронцеві зброєю, проникли в приміщення і за допомогою газу зламали апарат. Злочинці забрали касети з грошима і втекли з місця злочину.

На даний момент особи грабіжників, як і викрадена сума, невідомі. На місці події працюють правоохоронці. Підривників активно шукають.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі затримали чоловіка, якому "замовили Зеленського". У ніч на 9 жовтня нетверезий чоловік привселюдно розповідав, що йому "замовили" президента. Місцеві жителі злякалися і звернулися в поліцію.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
обманювали банкомат крадуть гроші грабеж
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