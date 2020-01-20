Пограбував і зґвалтував: у Кривому Розі озброєний чоловік познущався над дівчиною

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 19 січня на вулиці Героїв АТО невідомий зґвалтував 20-річну дівчину.

Погрожуючи ножем, зловмисник також пограбував жертву і втік із місця злочину. Про це повідомляє "Перший міський".

Як стало відомо, напад трапився пізно ввечері. Місцева мешканка піддалася насильству прямо на вулиці. Чоловік спершу зґвалтував, а потім, погрожуючи ножем, забрав у дівчини телефон. Все трапилося в темний час доби, тому потерпілій не вдалося розглянути і запам'ятати будь-які прикмети нападника.

У Кривому Розі озброєний чоловік зґвалтував дівчину volyn24.com

Як пізніше з'ясувалося, незадовго до інциденту постраждала познайомилася в інтернеті з хлопцем, з яким і була призначена зустріч того вечора. За словами дівчини, її кривдник не має нічого спільного з новим знайомим.

Правоохоронці почали розслідування за ст. 152 (Зґвалтування) і ст. 187 (Розбійний напад) Кримінального кодексу України й розшукують винуватця.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вранці 20 січня в Дніпрі спалахнула пожежа в гуртожитку Дніпровського базового медичного коледжу. Подія трапилася на проспекті Богдана Хмельницького.

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