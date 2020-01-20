Головна Новини
20 січня • оновлено в 17:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Пограбував і зґвалтував: у Кривому Розі озброєний чоловік познущався над дівчиною

2.1т
Читати матеріал російською

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 19 січня на вулиці Героїв АТО невідомий зґвалтував 20-річну дівчину.

Погрожуючи ножем, зловмисник також пограбував жертву і втік із місця злочину. Про це повідомляє "Перший міський".

Новини
Зґвалтував і намагався вбити: під Дніпром співбесіда перетворилася на кошмар

Як стало відомо, напад трапився пізно ввечері. Місцева мешканка піддалася насильству прямо на вулиці. Чоловік спершу зґвалтував, а потім, погрожуючи ножем, забрав у дівчини телефон. Все трапилося в темний час доби, тому потерпілій не вдалося розглянути і запам'ятати будь-які прикмети нападника.

У Кривому Розі озброєний чоловік зґвалтував дівчину

У Кривому Розі озброєний чоловік зґвалтував дівчину

volyn24.com

Як пізніше з'ясувалося, незадовго до інциденту постраждала познайомилася в інтернеті з хлопцем, з яким і була призначена зустріч того вечора. За словами дівчини, її кривдник не має нічого спільного з новим знайомим.

Правоохоронці почали розслідування за ст. 152 (Зґвалтування) і ст. 187 (Розбійний напад) Кримінального кодексу України й розшукують винуватця.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вранці 20 січня в Дніпрі спалахнула пожежа в гуртожитку Дніпровського базового медичного коледжу. Подія трапилася на проспекті Богдана Хмельницького.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
сексуальне насильство
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
На улице "героев АТО"? Даже не удивительно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини

Топпублікації

Топблоги