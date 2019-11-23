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23 листопада • оновлено в 12:41
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Аліна Рашевська

Погоня зі стріляниною в центрі Дніпра: з'явилася нова версія

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У п'ятницю, 22 листопада, в Дніпрі на вулиці Троїцькій з гонитвою і стріляниною затримали водія Lexus, який протаранив 10 автомобілів і приїхав під прохідну Управління патрульної поліції.

В СБУ спростували причетність до інциденту сина ексспівробітника відомства часів Януковича Віталія Криворучко – Антона. Про це повідомляє Інформатор.

СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця

СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця

Інформатор

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"В операції із затримання злочинця активну участь брав Антон Криворучко, діючий співробітник СБУ. При цьому сам затриманий не є ні співробітником СБУ, ні родичем Криворучка", офіційно повідомив пресофіцер СБУ.

СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця

СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця

Інформатор

За попередніми даними, насправді за кермом Lexus перебував Володимир Цебро – великий дніпровський "готівник". У салоні автомобіля він перевозив понад два мільйони гривень. Чоловік намагався сховатися від співробітників відділу по боротьбі з економічними злочинами СБУ, однак не впорався з керуванням і влаштував масову ДТП.

СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця

СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця

Інформатор

СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця

СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця. Один із зловмисників намагався втекти від правоохоронців і пошкодив автомобільний транспорт жителів міста. Цивільні особи не постраждали.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
Служба безпеки України затримання
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