Погоня зі стріляниною в центрі Дніпра: з'явилася нова версія

У п'ятницю, 22 листопада, в Дніпрі на вулиці Троїцькій з гонитвою і стріляниною затримали водія Lexus, який протаранив 10 автомобілів і приїхав під прохідну Управління патрульної поліції.

В СБУ спростували причетність до інциденту сина ексспівробітника відомства часів Януковича Віталія Криворучко – Антона. Про це повідомляє Інформатор.

СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця Інформатор

"В операції із затримання злочинця активну участь брав Антон Криворучко, діючий співробітник СБУ. При цьому сам затриманий не є ні співробітником СБУ, ні родичем Криворучка", – офіційно повідомив пресофіцер СБУ.

СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця Інформатор

За попередніми даними, насправді за кермом Lexus перебував Володимир Цебро – великий дніпровський "готівник". У салоні автомобіля він перевозив понад два мільйони гривень. Чоловік намагався сховатися від співробітників відділу по боротьбі з економічними злочинами СБУ, однак не впорався з керуванням і влаштував масову ДТП.

СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця Інформатор

СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця. Один із зловмисників намагався втекти від правоохоронців і пошкодив автомобільний транспорт жителів міста. Цивільні особи не постраждали.

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