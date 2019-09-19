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19 вересня • оновлено в 14:11
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Побили і порізали ножем: в Кривому Розі відбувся звірячий напад

1.5т Читати матеріал російською

У Кривому Розі Дніпропетровської області невідомий порізав двох чоловіків.

У поліцію зателефонував один із потерпілих і повідомив, що він зі своїм товаришем став жертвою зловмисника. Після цього чоловік кинув трубку і більше не виходив на зв'язок, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Кривого Рогу.

Побили і порізали чоловіків

Побили і порізали чоловіків

ИА Красная Весна

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На місце події прибули патрульні. Вони виявили двох закривавлених чоловіків з проникаючими ножовими пораненнями і переломами.

Постраждалі розповіли, що їх побив невідомий, назвали прикмети нападника і машину, на якій він утік з місця.

Відзначимо, що поранених чоловіків госпіталізували.

Після цього правоохоронці виявили по "гарячих слідах" чоловіка, схожого за орієнтуванням. 39-річний зловмисник не заперечував, що не так давно був на місці інциденту і конфліктував з громадянами. Також він повідомив, де знаходиться його автомобіль.

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Потім всередині машини знайшли предмет, схожий на пістолет, два ножі та камуфляжну куртку.

Тепер всі деталі і обставини встановлюють правоохоронці.

Побили і порізали чоловіків

Побили і порізали чоловіків

Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

Побили і порізали чоловіків

Побили і порізали чоловіків

Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

Побили і порізали чоловіків

Побили і порізали чоловіків

Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

Побили і порізали чоловіків

Побили і порізали чоловіків

Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

Побили і порізали чоловіків

Побили і порізали чоловіків

Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

Побили і порізали чоловіків

Побили і порізали чоловіків

Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час полювання в Дніпрі чоловік вистрілив з рушниці в свого сина і брата. Він не помітив їх, коли ті проїжджали поруч на мотоциклі.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік поліція пістолет
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