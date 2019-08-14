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Побили і пограбували: під Дніпром жорстоко познущалися над сім'єю

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У Карнаухівці невідомі влаштували нічне пограбування в будинку 70-річних пенсіонерів.

Інцидент стався 14-го серпня. Про це повідомили в групі "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook.

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Під Дніпром напали на пенсіонерів

Під Дніпром напали на пенсіонерів

Nord-News.ru

Троє в масках увірвалися на територію приватного домоволодіння і вкрали гроші, заздалегідь побивши господарів.

На місці інциденту працюють кінологи. Службова собака привела поліцейських до двору ромів. Зараз їх опитує міліція.

У Карнаухівці вночі пограбували пенсіонерів

У Карнаухівці вночі пограбували пенсіонерів

Facebook

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром зібрали "врожай" боєприпасів. Неподалік села Зоря у Криворізькому районі під час проведення польових робіт знайшли застарілі артилерійські снаряди.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
обманюють пенсіонерів крадуть гроші насильство
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