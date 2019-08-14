Побили і пограбували: під Дніпром жорстоко познущалися над сім'єю

У Карнаухівці невідомі влаштували нічне пограбування в будинку 70-річних пенсіонерів.
Інцидент стався 14-го серпня. Про це повідомили в групі "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook.
Під Дніпром напали на пенсіонерів
Nord-News.ru
Троє в масках увірвалися на територію приватного домоволодіння і вкрали гроші, заздалегідь побивши господарів.
На місці інциденту працюють кінологи. Службова собака привела поліцейських до двору ромів. Зараз їх опитує міліція.
У Карнаухівці вночі пограбували пенсіонерів
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром зібрали "врожай" боєприпасів. Неподалік села Зоря у Криворізькому районі під час проведення польових робіт знайшли застарілі артилерійські снаряди.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram