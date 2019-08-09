По-звірячому вбив друга: під Дніпром трапилася кривава трагедія

У Подгородному Дніпропетровської області 8 серпня чоловік забив битою до смерті свого друга.

Як повідомляє Інформатор, в поліцію подзвонив 28-річний чоловік і сказав, що у нього вдома помер його 40-річний товариш.

Виявилося, двоє друзів випивали, і в ході бесіди у них виникла сварка.

В результаті чоловік побив товариша битою, а побачивши, що той лежить без свідомості, запанікував і викликав швидку допомогу.

Чоловік по-Чоловік по-звірячому вбив другаубив одного Газета

На місці події лікарі констатували смерть.

Дані щодо інциденту внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 121 частини 2 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Запобіжний захід за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі син до смерті забив рідну матір.

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