"Планували вбити!" Активіст з Дніпра розповів про причетність ексчиновника до замаху на нього

Лідер ГО "Народний трибунал" Олександр Юровських, відомий організацією акцій проти родини екссекретаря міськради Дніпра, вважає, що напад на нього 4 листопада був замахом на вбивство.

У коментарі "СтопКор" він заявив про намір домогтися перекваліфікації справи на замах на вбивство, аргументуючи це тим, що нападники навіть не ховали облич.

"Наступного тижня я випишусь із лікарні та клопотатиму про перекваліфікацію справи на замах на вбивство. Мене били металевою арматурою по голові, крім того, були без балаклав, тобто не боялися, що я можу їх впізнати. Відповідно, мене планували вбити, а не налякати. Хочу додати, вони мене не залякають", – повідомив активіст.

Олександр Юровських СтопКор

Наразі правоохоронці інкримінують нападникам статтю 296 ч. 4 "хуліганство". За його словами, від смерті його врятували випадкові свідки події.

"Мені завдали декілька ударів по голові, я втратив свідомість. Ситуацію врятували перехожі, які надали першу допомогу, а також викликали поліцію та швидку допомогу", – зазначив Юривських.

Зазначимо, що останнім часом організація "Народний трибунал" проводила акції протесту проти родини Мішалових, які давно "дерибанять" міський бюджет Дніпра та не соромляться світитися у брудних корупційних схемах. Саме їх активіст підозрює у замовленні нападу та зазначає, що учасникам акцій неодноразово надходили погрози.

"Я підозрюю, що за цим стоїть родина Мішалових. Ми проводили акції, після яких деяким з моїх активістів погрожували фізичною розправою. Імен назвати не можу через ситуацію, яка склалася", - сказав активіст.

Наразі правоохоронці інкримінують нападникам статтю 296 ч. 4 "хуліганство". Сам постраждалий вважає таке рішення несправедливим.

Крім того, в ході спілкування з'явилася цікава деталь: коли активіста посадили у "швидку", медсестра-санітарка одразу його сфотографувала. Мотиви працівниці "швидкої" наразі невідомі, однак фото миттєво оприлюднили місцеві ресурси.

Як писав OBOZREVATEL, активісти міста Дніпра звернулися в міську раду з приводу розслідування схем одіозної родини Мішалових, яка вже давно "дерибанить" бюджет.

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