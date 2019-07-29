Пішов на дно: під Кам'янським трапилася страшна НП із дитиною

Під Кам'янським Дніпропетровської області на пляжі "Афіни" трапився нещасний випадок.

Хлопчик пірнав у плавальній масці й захлинувся. Вода затекла під маску і дитина почала тонути, повідомляє "Событие".

Як розповів працівник пляжу Данило Попович, після отримання по рації повідомлення про те, що затонула дитина, її 15 хвилин шукали під водою і знайшли на глибині 1,7 метра.

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Реанімувати хлопчика взялися медики, які завдяки щасливому випадку опинилися серед відпочивальників.

За попередньою інформацією, це Ігор Володимирович Голуб, хірург міської лікарні швидкої допомоги, і його дружина Наталія — кардіолог цієї ж медустанови. Вони до останнього боролися за життя дитини, поки та не почала дихати.

Після приїзду швидкої реанімаційні заходи продовжилися уже в авто. Після 40 хвилин перебування на штучній вентиляції легенів, дихання хлопчика було відновлено. Його госпіталізували.

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