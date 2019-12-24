Підробляв Малевича: в Бельгії затримали українського колекціонера

У Бельгії затримали колекціонера картин українського походження Ігоря Топоровського і його дружину Ольгу за підозру у підробці картин, шахрайстві та відмиванні грошей.

Полотна, які чоловік надав музею з приватної колекції, виявилися фальшивими. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал VRT.

Топоровський передав музею всього 24 витвори мистецтва, зокрема роботи художника Казимира Малевича. Після початку виставки з'явилося припущення, що картини не є оригінальними.

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Ольга та Ігор Топоровські Fondation Dieleghem

В результаті розслідування колекціонера заарештували на вимогу низки арт-дилерів. Однак родина Топоровських продовжує стверджувати, що картини були справжніми.

Зазначимо, що Ігор Топоровський народився у Дніпрі, а після розпаду СРСР жив у Росії. В середині 2000-х разом із дружиною емігрував до Бельгії.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за фальсифікацію ліків та їхнє поширення, ухвалений Верховною Радою.

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