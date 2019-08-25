Підпалили під час гри: поліція розкрила подробиці моторошної НП з дитиною в Дніпрі

Діти знайшли пляшку з паливом і грали з нею разом з постраждалим хлопчиком.

В результаті такої небезпечних розваги з речовиною загорівся 8-річний хлопчик. Про це повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

"Діти знайшли пляшку з паливом і хлопчик тримав в руках ганчірку, яка була в цій суміші. Вони все нею грали, вивчали, можна так сказати, переливали, підпалювали. В результаті у нього загорівся одяг. Він вчасно сам її зняв і був доставлений в лікарню з опіками", - повідомили в прес-службі.

У поліції встановили дітей, які разом знайшли пляшку з паливом. Всім учасникам події приблизно 10-13 років.

Нагадаємо, за інформацією волонтера Олександри Сови-Тимощенкової, батько хлопчика помер і мати виховує дитину одна. Всіх небайдужих просять допомогти зібрати гроші на лікування дитини. Резвізіти карти волонтера: Карта ПриватБанку 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкова Олександра) При переказі вказати для Яцун.

Для дитини вже закупили засоби першої необхідності та витратні матеріали для перев'язок.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі жінка тримала дитину на ланцюгу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!