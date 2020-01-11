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11 січня • оновлено в 15:29
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Яна Коваль

Підліток влаштував стрілянину посеред вулиці в Дніпрі: подробиці

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У Дніпрі 10 січня жителька багатоквартирного будинку звернулася в поліцію, так як її спокій порушили постріли.

Приїхавши за викликом, правоохоронці побачили натовп підлітків, повідомили в прес-службі патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Підліток з Дніпра влаштував стрілянину

Підліток з Дніпра влаштував стрілянину

shutterstock

Один з підлітків, помітивши патруль, викинув невідомий предмет в підвал будинку. Однак поліція встигла це помітити.

Підліток влаштував стрілянину посеред вулиці в Дніпрі: подробиці

Патрульна поліція в Дніпропетровській області

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
зброя новини банда підлітків Національна поліція України поліція
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