Підліток влаштував стрілянину посеред вулиці в Дніпрі: подробиці

У Дніпрі 10 січня жителька багатоквартирного будинку звернулася в поліцію, так як її спокій порушили постріли.

Приїхавши за викликом, правоохоронці побачили натовп підлітків, повідомили в прес-службі патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Підліток з Дніпра влаштував стрілянину shutterstock

Один з підлітків, помітивши патруль, викинув невідомий предмет в підвал будинку. Однак поліція встигла це помітити.

Патрульна поліція в Дніпропетровській області

Як стало відомо, 16-річний хлопець просто вирішив постріляти з пістолета. Патрульні повідомили про це в ювенальну превенцію та вийшли на контакт з матір'ю неповнолітнього. На місці працювала слідчо-оперативна група. Як виявилося, хлопець вже раніше порушував спокій громадян таким чином.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі машина з дітьми потрапила в жорстке ДТП.

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