Підлітки розгромили вагон електрички Кам'янське-Дніпро: в мережі обурені. Відео

У мережі з'явилося відео, як в електричці Кам'янське-Дніпро підлітки почали знищувати вагон.

Так, одна з дівчат спеціально громила вагон, а її подруга фіксувала те, що відбувається, на відео. Потім підлітки опублікували це на своїй сторінці в соціальній мережі, повідомили в Facebook-групі "Ху@е Кам'янське".

На відео чітко видно, як неповнолітня дівчинка почала ламати в вагоні вікно і при цьому сміялася. Потім підлітки втекли з місця події. Причини таких дій – невідомі.

В мережі люди почали бурхливо обговорювати і коментувати дії підлітків:

"Спалити відьму", "Руки переламати", "Бидло!", "Мерзота, просто мерзоти малолітні. І ось за таке треба відправити в колонію для малолітніх, на рік. Щоб урок був на все життя. Не можна це залишати безкарно", "Скотина. Батьки оплатять капремонт вагона, може мізки з'являться", – пишуть користувачі мережі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

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