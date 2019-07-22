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Підкупи і мінування: які справи відкрила поліція Дніпра і області в день виборів

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За підсумками виборів, які відбулися в неділю, 21 липня, поліція Дніпропетровської області відкрила 6 кримінальних проваджень.

Всього ж правоохоронці отримали 311 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства, передає прес-служба обласної поліції.

Поліція відкрила 6 кримінальних проваджень

Поліція відкрила 6 кримінальних проваджень

УНІАН

"Загалом 21 липня в поліцію надійшло 311 повідомлень, пов'язаних з можливими порушеннями виборчого законодавства. За результатами їх перевірок розпочато 6 кримінальних проваджень та складено 8 адміністративних протоколів", - сказано в ньому.

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Зокрема, в Дніпрі зареєстровано 2 провадження за фактами неправдивого повідомлення про мінування виборчих дільниць.

У Новомосковську відкрито 2 кримінальні провадження по ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу.

Крім того, в Кривому Розі правоохоронці розслідують можливе внесення до реєстру неправдивих відомостей про кандидата в депутати, а в смт. Першотравенську - викрадення бюлетеня.

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Правоохоронці продовжують нести службу в посиленому режимі і забезпечують правопорядок під час підрахунку голосів та супровід бюлетенів до окружних виборчих комісій.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дільнична комісія в Дніпрі зіпсувала 2000 бюлетенів.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро Выборы 2019 поліція
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