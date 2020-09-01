Під Нікополем автобус влаштував НП на переправі на місці зруйнованого мосту. Фото і відео

Софія Закревська Події 12:45, 1.09.2020 Оновлено: 13:08, 1.09.2020

У понеділок, 31 серпня, в Дніпропетровській області під Нікополем неподалік від села Олексіївка сталася надзвичайна подія на понтонному мосту.

Приблизно о 17:45 рейсовий автобус, який рухався з Нікополя в бік Покрова, в'їхав колесом у металеву конструкцію на з'їзді з переправи. Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, повідомляє "Прихист" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Автобус прямував за маршрутом Кам'янське – Херсон.
Дніпро оперативний

Автобус різко повело вправо, передає "Дніпро оперативний". Відкрилися двері, люди в салоні падали. Після цього автомобіль зміг сам з'їхати з мосту. На місце події прибули поліція, медики та рятувальники.

Унаслідок НП сім пасажирів отримали незначні травми, від госпіталізації вони відмовилися. 21-річну дівчину з розрізом верхньої частини чола і струсом мозку доставили до лікарні міста Покров.

На місці НП працювали правоохоронці, медики і рятувальники.
Дніпро оперативний

Незважаючи на ДТП, рух понтонним мостом триває в штатному режимі.

Автобус в'їхав колесом у металеву конструкцію.
Дніпро оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • у Дніпропетровській області біля села Олексіївка 20 травня 2020 року обвалився міст. Інцидент трапився, коли по переправі проїжджала 20-тонна фура, завантажена металевими конструкціями.

  • Момент НП на затоці Каховського водосховища потрапив на камеру відеоспостереження.

  • Причиною руйнування мосту стала сама фура, вантаж якої перевищував норму в кілька разів. Рух транспорту було дозволено з обмеженням до 10 тонн.

  • Поруч зі зруйнованим мостом військові побудували понтонну переправу. У призначений термін її не змогли відкрити через поломку.

  • Того ж тижня тимчасовий міст зламався вдруге. Сотні водіїв були змушені розвертатися біля самої переправи та їхати в об'їзд.

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