Під Нікополем автобус влаштував НП на переправі на місці зруйнованого мосту. Фото і відео

У понеділок, 31 серпня, в Дніпропетровській області під Нікополем неподалік від села Олексіївка сталася надзвичайна подія на понтонному мосту.

Приблизно о 17:45 рейсовий автобус, який рухався з Нікополя в бік Покрова, в'їхав колесом у металеву конструкцію на з'їзді з переправи. Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, повідомляє "Прихист" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Автобус прямував за маршрутом Кам'янське – Херсон. Дніпро оперативний

Автобус різко повело вправо, передає "Дніпро оперативний". Відкрилися двері, люди в салоні падали. Після цього автомобіль зміг сам з'їхати з мосту. На місце події прибули поліція, медики та рятувальники.

Унаслідок НП сім пасажирів отримали незначні травми, від госпіталізації вони відмовилися. 21-річну дівчину з розрізом верхньої частини чола і струсом мозку доставили до лікарні міста Покров.

На місці НП працювали правоохоронці, медики і рятувальники. Дніпро оперативний

Незважаючи на ДТП, рух понтонним мостом триває в штатному режимі.

Автобус в'їхав колесом у металеву конструкцію. Дніпро оперативний

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