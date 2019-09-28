Під Кривим Рогом сталася масова кривава ДТП: фото 18+

На виїзді з Кривого Рогу Дніпропетровської області сталася масова ДТП, в результаті якої постраждали п'ятеро людей.

Попередньо відомо, що зіткнення з SsangYong сталося через водія Opel, який виїхав на зустрічну смугу. На подію не встигли відреагувати ще три автомобілі, повідомляє сайт 0564.ua.

ДТП в Кривому Розі 0564.ua

Аварія сталася 27 вересня близько 22:00 на Кіровоградському шосе. Від сильного удару частини іномарок, які зіткнулися лоб в лоб, розлетілися по дорозі. Ще три авто - Volvo, Peugeot і KIA - зазнали значних пошкоджень.

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У ДТП постраждали п'ятеро людей. Двоє з них були госпіталізовані в Криворізьку міську лікарню №2.

0564.ua

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Первый Городской

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Первый Городской

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліція затримала водія, який перевищив швидкість на автомобілі, номери кузова якого не відповідали номеру реєстрації транспортного засобу. Порушником виявився блогер Віталій Санжаков, відомий під ніком Vitos.

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