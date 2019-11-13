Головна Новини
13 листопада • оновлено в 16:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Під Дніпром зник хлопець з аутизмом: фото і прикмети

158
Читати матеріал російською

У Кам'янському Дніпропетровської області 12 листопада зник 20-річний Никон Акерман.

Хлопець з розладом аутистичного спектру пішов з дому в невідомому напрямку і більше не виходив на зв'язок з рідними. Про це повідомили на сторінці волонтерської групи "Пошук зниклих дітей" в Facebook.

Під Дніпром пропав хлопець з аутизмом

Під Дніпром пропав хлопець з аутизмом

Колаж

Новини
4 роки не на зв'язку: поліція розшукує зниклу емігрантку з Дніпра. Фото

Прикмети: худорлявий, зріст 176 см. Є інвалідом 2-ї групи, має розлад аутистичного спектру.

Був одягнений в теплий чорний спортивний костюм, ззаду на олімпійці є напис великими білими буквами PUMA.

Якщо у вас є інформація про місцезнаходження Никона, повідомте за номерами: 102 або 732-07-00, (098) 172-11-84.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині автомобільного злодія вистежили завдяки піці. Чоловік вибирав автомобілі, припарковані біля під'їздів багатоповерхівок, зламував замки і викрадав автомагнітоли, акумулятори та будь-які цінні речі. Під час обшуку у нього виявили дві автомагнітоли та один ящик з піцою, які повернули власникам.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Дніпро
Теги
зникла людина Аутизм
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги