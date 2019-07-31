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Під Дніпром знайшли тіло повішеної жінки

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Вранці 31-го липня в Павлограді біля будівлі Будинку культури ветеранів виявили бездиханне тіло жінки.

Перехожі викликали поліцію і "швидку допомогу", проте медики лише підтвердили смерть. Про це повідомляє Павлоград.dp.ua.

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На Дніпропетровщині виявили труп жінки

На Дніпропетровщині виявили труп жінки

rollerbord.life

За попередньою інформацією, жінка наклала на себе руки. Слідів насильницької смерті не виявили.

На місці події деталі з'ясовували правоохоронці.

У Павлограді знайшли тіло жінки

У Павлограді знайшли тіло жінки

Павлоград.dp.ua

"Особистість жінки встановлена - це місцева мешканка 1983 року народження. Її тіло буде направлено на експертизу, яка і встановить причину смерті. Особисті речі жінки, в тому числі і цінні, при ній", - коментує старший інспектор Павлоградського відділу поліції Анна Малишева.

У Павлограді знайшли тіло жінки

У Павлограді знайшли тіло жінки

Павлоград.dp.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в США закрили центр донорства органів.

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Україна Дніпро
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Дніпро смерть поліція
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