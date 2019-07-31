Під Дніпром знайшли тіло повішеної жінки

Вранці 31-го липня в Павлограді біля будівлі Будинку культури ветеранів виявили бездиханне тіло жінки.

Перехожі викликали поліцію і "швидку допомогу", проте медики лише підтвердили смерть. Про це повідомляє Павлоград.dp.ua.

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За попередньою інформацією, жінка наклала на себе руки. Слідів насильницької смерті не виявили.

На місці події деталі з'ясовували правоохоронці.

У Павлограді знайшли тіло жінки Павлоград.dp.ua

"Особистість жінки встановлена - це місцева мешканка 1983 року народження. Її тіло буде направлено на експертизу, яка і встановить причину смерті. Особисті речі жінки, в тому числі і цінні, при ній", - коментує старший інспектор Павлоградського відділу поліції Анна Малишева.

У Павлограді знайшли тіло жінки Павлоград.dp.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в США закрили центр донорства органів.

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