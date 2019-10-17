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17 жовтня • оновлено в 13:00
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Під Дніпром знайшли повішеного на електроопорі чоловіка. Фото 18+

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 16 жовтня на вулиці Чудській виявили тіло чоловіка.

Труп був повішений на високовольтній опорі. Про це повідомляє Перший міський.

У Кривому Розі чоловік повісився на електроопори

У Кривому Розі чоловік повісився на електроопори

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У Дніпрі раптово помер чоловік на вулиці: подробиці НП

Чоловіка без ознак життя знайшли перехожі близько 21:30. Він був повішений на дроті.

На місце події викликали поліцію. Загиблому на вигляд близько 30 років, правоохоронці встановлюють його особу.

Увага! Фото 18+

У Кривому Розі на вулиці знайшли труп чоловіка

У Кривому Розі на вулиці знайшли труп чоловіка

Перший міський

У Кривому Розі на вулиці знайшли труп чоловіка

У Кривому Розі на вулиці знайшли труп чоловіка

Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі потяг збив чоловіка. Зіткнення сталося неподалік від станції "Лісозахисна". "Тяжкого" чоловіка госпіталізували до лікарні.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
смерть чоловік самогубство
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