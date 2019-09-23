Під Дніпром знайшли 100-кілограмову авіабомбу: фото

У селі Новопокровка Криворізького району під час пошуку металобрухту 21 вересня чоловік виявив в полі 100-кілограмову фугасну авіаційну бомбу.

Рятувальники прибули на місце події та знешкодили снаряд. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Під Дніпром знайшли авіабомбу Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Росії вибухнув найнебезпечніший науковий центр. У державному науковому центрі вірусології "Вектор" біля міста Новосибірськ стався вибух, в результаті чого постраждала одна людина.

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